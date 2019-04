Amministrative2019 Russo presenta il programma: ecco le linea politica di “Vivi Montieri”

MONTIERI – «La lista civica “Vivi Montieri” comprende uomini e donne rappresentativi di tutto il territorio comunale e di varia estrazione politica, mentre la mia candidatura è appoggiata e supportata dal centrodestra» a dirlo il candidato a sindaco, Maurizio Russo.

«Ho 46 anni – aggiunge Russo – sono un perito minerario e lavoro presso la Venator di Scarlino. Negli ultimi anni, dopo l’esperienza politica come coordinatore comunale del PdL a Massa Marittima, mi sono dedicato esclusivamente al mondo sindacale con il ruolo di segretario provinciale del sindacato autonomo chimici della Cisal».

I punti salienti del programma amministrativo di Russo:

– Bonus riscaldamento: per i residenti ad esclusione di chi è già servito dal teleriscaldamento;

– Servizio telesoccorso: rivolto agli anziani e a tutti coloro che possano trovarsi in situazioni di rischio sociale;

– Bonus trasporto: contributo economico rivolto alle famiglie che hanno studenti iscritti alle scuole superiori e all’università che viaggino con mezzi pubblici;

– Sicurezza: applicazione di tutte le opportunità offerte dal recente “Decreto sicurezza” per un miglior controllo e gestione del territorio;

– Rifiuti: abbandono dell’inefficiente raccolta “Porta a Porta” e sostituzione dell’attuale sistema con cassonetti informatizzati per ridurre concretamente spesa e disagio verso i cittadini (modello Grosseto);

– Economia, turismo e governo del territorio: valutazione di nuove sinergie rispetto all’attuale Unione dei Comuni delle Colline Metallifere, nell’ottica di opportunità e di affinità sociali, territoriali e morfologiche, che il nostro territorio condivide con altri Comuni limitrofi; Pro Loco comunale per ottimizzare e favorire, tramite contributi e coordinamento da parte dell’Amministrazione, le iniziative che le Associazioni svolgono nel territorio; riorganizzazione della macchina comunale mirata soprattutto al potenziamento dell’Ufficio Tecnico.