Alessandra Biondi presenta la lista: «Svincolati da qualsiasi logica di partito»

CIVITELLA PAGANICO – «Il nostro scopo è quello di portare avanti il progetto che abbiamo iniziato cinque anni fa e che ha posto al centro il territorio e la sua gente, cercando di dare una svolta dal punto di vista turistico, economico e culturale, e garantendo un alto benessere sociale in termini di sicurezza, qualità della vita e bassa pressione fiscale» afferma Alessandra Biondi sindaco uscente di Civitella Paganico.

«Una nuova squadra fatta di uomini e donne accumunati dalla passione per questa terra (e che in questa terra vivono e lavorano) e consapevoli dei bisogni, delle criticità, ma soprattutto delle potenzialità che questo territorio e le sue Associazioni possono esprimere, è pronta oggi ad affrontare il nuovo percorso amministrativo. La composizione della nuova Lista sintetizza l’essenza del nostro progetto: la Continuità con il passato per guardare ad un nuovo Futuro».

«Buona parte dei candidati arrivano infatti dalla precedente esperienza amministrativa e garantiscono la continuità rispetto all’idea con la quale ci siamo presentati cinque anni fa; i nuovi volti rappresentano invece il futuro, la spinta verso una nuova visione, focalizzata sulle esigenze delle nuove generazioni e sulla costruzione di un territorio che sappia rispondere ai problemi legati allo spopolamento ed al lavoro. “Progetto Comune” è una lista civica svincolata da qualsiasi logica di partito, che – prosegue Biondi – come cinque anni fa racchiude al suo interno sensibilità politiche diverse e il cui unico scopo è il bene comune».

I candidati al consiglio comunale sono: Enrica Bagnoli, Luciana Ciacci, Piero Cortecci, Piergianni Rivolta, Lorenzo Rossi, Luca Giannuzzi Savelli, Alberto Savo.

Lunedì 29 alle ore 18.30 i candidati saranno presentati ufficialmente alla cittadinanza presso il parco comunale di Paganico.