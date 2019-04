Il Saurorispescia vola alla festa regionale

GROSSETO – I ragazzi del 2007 del Saurorispescia, allenati dai mister Sabbatini e Cianti, con il supporto di Giani, si sono qualificati per la festa regionale della categoria. E’ un traguardo importante per la societa del Saurorispescia: oltre 150 i ragazzi iscritti alla scuola calcio, buoni i risultati che tutte le compagini della società rossonera-biancoazzurra stanno ottenendo.

“Dentro al Saurorispescia c’è una passione sociale e per lo sport – dice il responsabile tecnico Stefano Rosini – arrivare fino alla festa regionale è un bellissimo traguardo, non solo per questo gruppo ma per tutta la società, per tutti i bambini, gli istruttori, i dirigenti e lo staff”.