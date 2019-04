Tra riconferme e novità, Massimo Guidotti presenta la squadra

CASTELL’AZZARA – Anche il candidato sindaco della lista “Insieme per il bene comune” a Castell’Azzara, Massimo Guidotti, questa mattina ha presentato la lista in Comune.

Serena Brogi, 31 anni, diplomata in ragioneria lavora come assistente odontoiatrica. Edoardo Furzi, 25 anni, diploma di elettrotecnico, da sempre attivo nell’associazionismo e dipendente della Croce rossa. Stefano Rossi, 47 anni, diploma di geometra lavora in una pelletteria. Nadia Torchia, 54 anni, laurea magistrale in filologia moderna, presidente del corpo filarmonico “Giona Sclavi” capogruppo di maggioranza nell’amministrazione. Matteo Santori 35 anni, diploma di ragioneria, lavoro nell’agriturismo “Il cornacchino”. Claudia Lazzeri, 39 anni, laurea in gestione e conservazione del patrimonio naturale, mamma a tempo pieno. Emiliano Sargentoni, 44 anni, perito meccanico, impiegato, assessore e vicesindaco nell’amministrazione uscente. Ronaldo testi, 69 anni, diploma in meccanica, prima impiegato in comune e poi pensionato. Elisa Dani, 37 anni, laurea in Scienze della comunicazione, lavora in banca, consigliere nell’amministrazione uscente. Cristiano Crociani, 28 anni, diploma al liceo delle scienze sociali, consigliere della Pro loco di Castell’Azzara, lavora in una pelletteria.