Sergio Ortelli presenta la squadra: «Persone competenti che porteranno il Giglio nel futuro»

ISOLA DEL GIGLIO – Rinnovabili, isole “plastic free”, nuovi parcheggi per favorire le aree pedonali, prosecuzione della riqualificazione dei centri urbani, deciso rilancio economico e sociale a forte trazione turistica, senza dimenticare le radici e l’identità contadina, ed il comune desiderio di vivere al meglio l’isola tutto l’anno, sono questi alcuni dei punti salienti del programma di governo presentato oggi dal gruppo “Lista Civica Sindaco Ortelli” che chiede la riconferma del sindaco uscente Sergio Ortelli.

Il governo del territorio, con l’applicazione delle buone pratiche amministrative, ha permesso il raggiungimento di obiettivi impensabili una volta che oggi non bastano più. I tempi corrono troppo velocemente e stare al loro passo significa non prescindere dalla crescita del tessuto produttivo e imprenditoriale dell’isola, ottenibile solo attraverso la collaborazione con altri enti o organismi ma soprattutto spinto dal grande attaccamento al territorio vissuto giorno per giorno.

«La nuova squadra – ha dichiarato il candidato sindaco Sergio Ortelli – è costituita da un gruppo consolidato di persone competenti e rappresentative della comunità, spinte dal desiderio di svolgere una gestione politica di rilancio economico e di sana valorizzazione delle risorse naturali, per due isole meravigliose, funzionali e di benessere per chi le abita. Una compagine coesa, con esperienze diverse della società civile, a cui si sono aggiunte altre capacità in grado di proiettare le due isole nel futuro e collocarle nel posto che meritano.»

In questi ultimi anni il Comune di Isola del Giglio ha prodotto ingenti investimenti nella riqualificazione urbana, portuale e nel miglioramento delle frazioni. In generale i cittadini sono più sereni se vivono in un paese più attraente, più pulito e più ordinato. Per questo motivo riqualificare le strutture, riqualificare le piazze, riqualificare il patrimonio edilizio esistente può cambiare il volto di un paese ed anche le abitudini, facendo sì che anche il turista, non solo il residente, possa godere di un ambiente più accogliente. Sono questi i motivi per i quali il percorso intrapreso qualche anno fa deve essere proseguito tenendo conto delle diverse peculiarità delle frazioni del comune alle quali dovrà essere dedicata particolare considerazione.

Andrà decongestionato Giglio Porto, ampliando l’area pedonale e progettando un parcheggio atteso da molto tempo, andrà valorizzato e rilanciato il borgo di Giglio Castello attraverso la creazione di un polo museale alla Rocca e alla riqualificazione dell’area “ex Fracco”, a consolidare il ruolo di Giglio Campese, con la messa norma e la regolamentazione del porticciolo. Stesso discorso per Giannutri, da sempre terra di nessuno e mai ritenuta degna di considerazione se non dall‘amministrazione uscente. Lo scenario futuro dell’isola è già disegnato e va nella direzione dello sviluppo di importanti servizi, di cui abbisogna l’isola, per dare applicazione una volta per tutte alla forte vocazione turistica del territorio.

«E’ nostro dovere affrontare i problemi giornalieri – conclude Ortelli – con lo stesso spirito del primo giorno e questo abbiamo fatto fino ad oggi e che faremo da oggi in poi. A chi in campagna elettorale promette la luna, noi rispondiamo con l’impegno e i fatti, proponendo ciò che è già possibile e cercando di migliorare ogni giorno la nostra attività da amministratori, senza ignorare i problemi che affliggono tutti i comuni, soprattutto i più piccoli, e le sfide che il nuovo millennio ci pone innanzi e che non possiamo ignorare.»

Di seguito la lista dei candidati consiglieri: