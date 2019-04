Sei maremmano se dici: «Toh, schizzetta»

GROSSETO – In questi giorni non si può proprio dire che non sia piovuto! Forse non a sufficienza per compensare i mesi di asciutto, ma certamente quanto basta per rovinarci i “ponti”.

L’acqua può venir giù in tanti modi e i maremmani hanno un modo di dire ogni volta. Ad esempio, se piove tanto: “Viene come Dio la manda!”, oppure: “N’è venuta quant’ha voluto (o volsuto)”. Quando invece inizia a piovere e viene giù quell’acquina fina? “Toh, ha principato a schizzetta'”, si dice dalle nostre parti.

“Schizzetta”, appunto, quando la pioggerella è talmente fina e “sottile” che sembra quasi invisibile. Ma volete mettere dire “schizzetta” piuttosto che “Viene giù la pioggerella”? In alternativa si può dire anche: “Toh, pioviscola”. Ma è più bello schizzetta!