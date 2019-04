GROSSETO – I Vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre dall’auto una persona rimasta incastrata dopo un incidente stradale avvenuto pochi minuti fa su via Aurelia sud, a Grosseto, davanti al distributore Agip direzione Ponte Mussolini.

Dalle prime informazioni si dovrebbe trattare di un’auto che, per cause in corso di accertamento, sarebbe sbandata finendo in fossa. Sul posto oltre al personale medico del 118 anche la Polizia Municipale di Grosseto.