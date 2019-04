Quattrocento bambini al Torneo Mundialito firmato Invicta e Saurorispescia

GROSSETO – Grande successo del primo Torneo Mundialito ottimamente organizzato dal Gsd Invicta Grosseto Calcio Giovani in collaborazione con il Saurorispescia.

Grande spettacolo e folklore durante il torneo, che ha visto i bambini del 2009 e 2010 scendere in campo sul bellissimo manto del Saurorispescia e il pomeriggio dove hanno giocato i 2011, 2012 e i 2013 si sono contati 400 bambini divisi in 36 squadre. Queste le società che hanno partecipato oltre a Invicta e Saurorispescia: Nuova Grosseto Barbanella, Marina Calcio, Roselle, Virtus Maremma, Albinia, Argentario, Gavorrano e Salivoli. Alla mattina e al pomeriggio le sfilata dei bambini a cui è stata regalata una bandierina dell’Italia che loro hanno sventolato al suono dell’inno di Mameli. Il calcio di inizio è stato dato dall’assessore Fausto Turbanti in rappresentanza del Comune di Grosseto.

Il presidente Paolo Brogelli e il responsabile tecnico della scuola calcio Elite ringraziano tutte le società che hanno aderito al torneo, tutti i bambini e i tecnici, i genitori nonché i paramedici della ambulanza di Roccastrada che hanno dato assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione.