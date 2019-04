Quattro gol e niente vincitori: spettacolo in San Vincenzo-Braccagni

SAN VINCENZO: Cicconi, Greco (12′ st Bandini), Giorgerini, P. Gorini (43′ st Cignoni), A. Giannini, Landi, Tosi (36′ st Rompineve), Callaioli, F. Gorini (41′ st Aliu), Dagliano, Rossi (23′ st Troya). A disposizione: F. Giannini. All. Ragoni.

BRACCAGNI: Ottaviani, Kryetzu, Zannerini, Balestri, De Carolis Ginanneschi, Curatolo, Bogi (42′ st Stoppini), Chiari (1′ st Cittadini), Mengoni (15′ st Khemais), Chechi, Boschi. A disposizione: Cusi, Signoni, Cappelli. All. Calchetti.

ARBITRO: Serra di Grosseto (assistenti Schiavo e Argenti).

RETI: 4′ Tosi, 14′ Callaioli, 14′ st Boschi, 17′ st Cittadini.

NOTE: espluso Cittadini al 45′ st per fallo di reazione. Ammoniti Callaioli, Kryetzu, Boschi. Calci d’angolo 3-5. Recupero: 1′ + 5′.

GROSSETO – Giusta divisione di punti tra i biancoamaranto di mister Ragoni e i gialloverde guidati da Calchetti. Una spartizione netta, al San Vincenzo spetta il primo tempo, al Braccagni tocca la ripresa. Al fischio d’inizio il Braccagni va in panne sulla corsia di emergenza, il San Vincenzo mette la freccia. Al 4′ Dagliano batte una punizione, Alessandro Giannini allunga la traiettoria di testa, Tosi, ancora di testa, la mette dentro.

Poco o nulla si muove nella formazione in giallo. Ottaviani vola per togliere la sfera dall’angolino, ma nulla può al 14′ quando Callaioli insacca il 2-0 ancora una volta su corner, cioè da calcio da fermo. Qualcosa si accende in casa Braccagni al 18′ con il diagonale di Kryetzu e al 22′ con Boschi che mette al lavoro Cicconi. La frazione offre ancora un palo scheggiato da Dagliano (39′) insieme alla sensazione che Chechi e soci possano uscire dai box. Il secondo tempo con l’ingresso di Cittadini e un motore decisamente a pieni giri il Braccagni cambia il panorama della gara. Chechi fugge sulla destra mettendo al centro un pallone veloce e preciso dove si avventa Boschi con un tocco al volo facendo secco Cicconi (14′). Il San Vincenzo accusa perdendo sicurezze.

Al 17′ Chechi, su punizione tesa, mette in area un pallone, che Cittadini fa schizzare in rete. Il San Vincenzo accusa il momento, trova le energie per reagire con Tosi al 23′, Ottaviani compie una grande deviazione in corner. Prima della fine Cittadini viene espulso per fallo di reazione su Giorgerini. Questa la classifica del girone A dopo il primo turno: Scarlino 3, Braccagni e San Vincenzo 1, Albinia 0. La coppa riprenderà lunedì 29 aprile con l’apertura del girone B Gavorrano – Orbetello.