Pierluigi Versari annuncia la sua candidatura: alle elezioni c’è anche Follonica nel cuore

FOLLONICA – Sarà il dottor Pierluigi Versari, il candidato sindaco del movimento civico Follonica nel Cuore che nella giornata di oggi, a termine della raccolta firme, annuncia ufficialmente il candidato scelto nella corsa alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio.

«In due giorni – spiega il movimento in una nota – siamo riusciti a raccogliere 205 firme certificate chiedendo ai nostri sostenitori di recarsi in Comune a firmare. Sono venuti tutti, nonostante i giorni di festa e la pioggia battente e per questo li ringraziamo con tutto il cuore. E ringraziamo con tutto il cuore anche i funzionari amministrativi del Comune che ci hanno offerto piena collaborazione dimostrando grande competenza e professionalità, rispondendo a tutte le nostre domande con puntualità, precisione e inesauribile gentilezza».

«Non è stato facile – continua il movimento – perché a differenza delle altre liste, non abbiamo potuto contare sul supporto dei consiglieri comunali addetti alla certificazione delle firme che avrebbero dovuto accompagnarci per legge nella raccolta porta a porta. Siamo partiti in svantaggio ma non ci siamo scoraggiati: abbiamo creduto nella buona volontà dei follonichesi che ancora una volta ha fatto la differenza. E siamo ancora più contenti perché tutto è avvenuto negli uffici comunali, in assoluta trasparenza e correttezza e, con i tempi che corrono, non è certo poca cosa».

«La voglia di cambiamento è tangibile – sottolinea Follonica nel Cuore -. Per molti rappresentiamo un’alternativa concreta proprio perché siamo un movimento civico, vicino ai cittadini e formato da cittadini lontani dalle consuete dinamiche di partito, dagli accordi di convenienza. Cittadini che pensano al bene comune prima che alle poltrone e che hanno tanta voglia di fare. La nostra è una lista variegata, inclusiva, una lista con tanti giovani e tante donne, in cui non conta solo il titolo di studio, ma contano le idee, il merito, la specializzazione in alcuni campi di cruciale importanza come l’ambiente».

«Il nostro candidato, Pierluigi Versari – conclude la nota – , con la sua esperienza, competenza e conoscenza del mondo sarà la nostra guida, il collante che permetterà alla squadra di crescere e lavorare per tutti, senza mai perdere di vista il vero obiettivo: offrire a Follonica l’opportunità che si merita per tornare a splendere sul Golfo. Lo ringraziamo fin da ora per aver creduto in noi e per aver condiviso le nostre idee. Con lui e con il vostro appoggio siamo certi che faremo molta strada».