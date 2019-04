Ormeggi comunali, Poccia: «Il bando per i posti è ancora aperto. Dal Pd polemica incomprensibile»

TALAMONE – «A Talamone è tutto nei tempi previsti. Il bando per la gestione si è già concluso, mentre per i posti barca il termine per presentare le domande termina il 30 aprile» a farlo sapere il consigliere delegato Ivan Poccia.

«Quindi non capiamo questo attacco preventivo da parte di Valerio Luricella del Pd – prosegue Poccia – che, forse per un po’ di visibilità, ha affrettato un articolo senza ben conoscere la situazione. Partendo con ordine: raffrontare Santa Liberata con Talamone è profondamente sbagliato, in quanto il primo è un ormeggio permanente mentre Talamone è stagionale per motivi di sicurezza idraulica, quindi è ovvio che Santa Liberata sia sempre attivo; nel porto di Talamone sono in corso i lavori di escavo, altro fondamentale tassello risolto dall’amministrazione Casamenti; il bando di gestione è stato pubblicato nei tempi di Legge e siamo attesa delle proposte economiche per poterle valutare ed assegnare la gestione secondo i dettami delle normative».

«Quindi – aggiunge il consigliere delegato – mi risulta incomprensibile fare una polemica su delle procedure in corso e ancora non concluse. Invito Lauricella a ricordarsi che grazie a questa amministrazione c’è stato l’abbattimento delle tariffe e l’abolizione dell’Isee che sta producendo quella risposta in massa, da noi tanto auspicata, da parte degli orbetellani che a oggi, posso tranquillamente dire, hanno presentato un numero di domande altamente superiore agli anni precedenti e ci avviamo a stabilire un vero e proprio record di adesioni segno che la scelta di abbassare le tariffe ed abolire l’Isee ha premiato questa amministrazione».

«Infine far passare il messaggio che Talamone sia trascurata per cercare consensi – conclude Poccia – è quanto mai falso in quanto i bandi e le assegnazioni dei posti barca viaggiano all’unisono per tutti gli ormeggi comunali e poi sarebbe opportuno che Lauricella si guardi intorno e osservi tutti lavori fatti e che si faranno a Talamone, ma soprattutto i lavori di escavo, grazie al quale la precedente amministrazione era stata di fatto commissariata per inerzia, tuttora in corso con la procedura avviata da zero e terminata in brevissimo tempo»