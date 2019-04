Litiga con una donna e aggredisce due agenti che cercano di fermarlo

GROSSETO – Una lite è finita, oggi pomeriggio, con l’aggressione di due agenti della Polizia municipale. L’aggressione è avvenuta questo pomeriggio, alle 18 circa, in piazza Socci, nel centro di Grosseto.

L’uomo, marocchino, stava litigando violentemente con una donna, quando due agenti della Polizia municipale sono intervenuti per separare i due e calmare gli animi. Per tutta risposta lo straniero ha aggredito verbalmente e fisicamente i due agenti. Un parapiglia in cui, ad avere la peggio, sarebbero stati i due agenti, che però, fortunatamente, non avrebbero riportato lesioni gravi.