Di Giacinto presenta tutti i candidati: l’incontro al Casello Idraulico

FOLLONICA – «A Follonica la presentazione delle liste dei candidati di centrodestra: sabato 27 aprile nel giardino del Casello idraulico i 64 che corrono per la carica di consigliere comunale con la Lista civica Di Giacinto sindaco-Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia» a farlo sapere una nota del comitato elettorale.

«La coalizione del centrodestra follonichese – spiega la nota – che sostiene la candidatura a sindaco di Massimo Di Giacinto, presenta tutti i candidati al consiglio comunale. L’appuntamento è per sabato 27 aprile alle 17.30 nel giardino del Casello idraulico di via Roma. Saranno presentati i candidati della Lista civica Massimo Di Giacinto Sindaco, della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d’Italia».

«La nostra – dice Massimo Di Giacinto, candidato sindaco di Follonica per il centrodestra – è una coalizione unita, dunque presentare tutti insieme i candidati delle nostre quattro liste ci è subito sembrata una soluzione naturale. Siamo una squadra compatta e coesa, affidabile e competente, pronta a mettersi al lavoro per la nostra città, e questo deve essere ben chiaro per i nostri concittadini. I follonichesi avranno l’opportunità di conoscere le persone che abbiamo scelto e che hanno scelto di impegnarsi in prima persona per il futuro di Follonica. Perché la nostra città ha un gran bisogno di cambiamento: insieme, possiamo farcela».

All’appuntamento è annunciata la partecipazione di tanti ospiti, tra i quali i parlamentari maremmani.