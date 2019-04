Le ragazze dei Vigili corrono verso il match decisivo

GROSSETO – “Potrebbe essere la partita decisiva”, commenta il tecnico delle biancorosse Simone Canapicchi alla vigilia del match con La Perla Pisa, che vede la sua squadra di Prima Divisione dei Vigili giocare alle 20 di sabato 27 aprile in casa delle avversarie.

“Soprattutto per avere la certezza del secondo posto”, prosegue il tecnico delle maremmane. “Le pisane sono in fase calante, ma non scordiamoci che giocano in casa e non vogliono perdere terreno – aggiunge – Hanno a disposizione due giornate per rimanere dentro i playoff e faranno di tutto per giocarsela contro di noi. Non è una partita dal risultato scontato. Da parte mia devo verificare anche la situazione della squadra che è stata lontana dalla attività agonistica per due settimane. Potrei avere qualche problema di formazione. Vediamo come ci presenteremo a questo appuntamento molto importante per noi, ma anche per le pisane. Ci sono sei punti in palio, ma è meglio non fare troppi calcoli cercando di chiudere prima possibile il discorso playoff”.

Blindato il secondo posto con quarantasette punti e ormai matematicamente dentro i play off, la squadra dei Vigili del Fuoco di Prima Divisione femminile si prepara a giocare le ultime due partite di campionato. Le avversarie dopo un inizio di stagione straordinario, che le ha viste prime in classifica fino a circa metà del girone di ritorno sono incappate in una serie di sconfitte che le hanno

fatte precipitare fino alla quarta posizione a cinque lunghezze di distanza dalle biancorosse. Per le ragazze allenate da coach Simone Canapicchi ancora un sfida severa, ma che servirà per testare gli umori della squadra in vista dell’appuntamento più importante della stagione 2019: gli spareggi che potrebbero voler dire la promozione in serie D.