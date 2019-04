La Gea chiede strada al Valdera al palasport di via Austria

GROSSETO – Quarto turno di Coppa Toscana under 18 per la Maregiglio Gea che sabato alle 19,30 al Palasport di via Austria riceve la visita del Valdera.

I ragazzi di Pablo Crudeli, imbattuti dopo tre gare disputate, vogliono allungare la striscia di vittorie per avvicinarsi alle Finali. Durante la sosta pasquale i ragazzi hanno avuto modo di rifiatare e torneranno in campo al top della condizione. La classifica del girone: Gea Grosseto, Pielle Livorno, Pall. Piombino 6; Libertas Lucca, Valdambra, Valdera 2; Bellaria Cappuccini 0.

Sabato alle 15,30, invece, il Camping Il Sole under 14, allenato da Elena Furi, andrà a far visita alla Pediatrica Livorno.