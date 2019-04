La foto del giorno: arte di strada a Follonica

FOLLONICA – Negli ultimi tempi, forse ispirati anche dai nuovi murales che negli ultimi anni hanno abbellito la città del Golfo, anche gli artisti di strada si stanno dando da fare. La foto che vedete per la rubrica la foto del giorno ci è stata inviata da Luca Binacci «Ieri passeggiavo per Follonica e ho notato un disegno in “stile Banksy”. So che non c’entra molto con Follonica, ma è una cosa particolare e curiosa».