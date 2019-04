In 900 alla Orbetello Half Marathon: trionfa Nshimirimana

ORBETELLO – C’è l’illustre firma di Joachim Nshimirimana sull’undicesima edizione del Giro della Laguna-Orbetello Half Marathon. Il campione dell’Atletica Casone Noceto domina la più importante corsa podistica in Maremma, che ha visto quasi mille persone raggiungere Orbetello per una giornata di festa.

Out Jacopo Boscarini per l’influenza, il secondo posto è per l’ottimo Gabriele Lubrano, Atletica Costa d’Argento, che si mantiene a meno di quattro minuti dall’amico Nshimirimana. A sei minuti, invece, giunge Alessio Biagioni, Piano ma Arriviamo, che completa il podio. Seguono Nicola Cardellini, Bancari Romani, Luca Scaramucci, Isola Sacra, Giuseppe Minici, Piano ma Arriviamo, Robin Trapletti, Lbm Sport Team, Enrico Benedetti, Golden Club Rimini. Poi il padrone di casa Marco Carotti, Reale Stato dei Presidi, e Simone Marconi, Polisportiva Montalto.

Marta Migliori, Passport, conquista la classifica femminile ma la Maremma è ottimamente rappresentata con Katerina Stankiewicz, Team Marathon Bike, e Marika Di Benedetto, Atletica Costa d’Argento, che conquistano gli altri posti sul podio.

Davvero ottima l’organizzazione della corsa da parte del Gs Reale Stato dei Presidi del presidente Andrea Coli che, sotto l’egida Uisp, ha ormai reso la Orbetello Half Marathon uno degli eventi sportivi più attesi in provincia di Grosseto.

Ancora un record per l’undicesima edizione, che porta in laguna oltre 900 atleti. “Non era semplice né scontato confermare i numeri dello scorso anno – affermano gli organizzatori – e invece anche stavolta il Giro della Laguna ha riscosso il gradimento degli appassionati”.

Degli oltre 840 iscritti alla gara in 753 si sono presentati in griglia di partenza (748 lo scorso anno), con 745 di questi che hanno tagliato regolarmente il traguardo (738 nel 2018), cui si aggiungono i partecipanti al “Girofit”, una passeggiata sulle sponde della Laguna nata quasi per caso e che invece ha visto al via ben 150 atleti.

“Una bella soddisfazione . aggiungo gli organizzatori – leggere il segno più davanti a numeri che premiano il nostro impegno e il nostro entusiasmo”.