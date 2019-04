I baby giocatori dell’Us Orbetello protagonisti al Mundialito e al memorial Bettucci

ORBETELLO – È stato un 25 aprile impegnativo e ricco di soddisfazioni per il settore giovanile dell’Us Orbetello 1908, con tante partecipazioni a tornei più o meno famosi e rinomati. Al Mundialito di Grosseto i Primi Calci prima con i 2010 e poi con i 2011 rendono orgogliosa la società lagunare disputando due tornei bellissimi e come sempre giocando un bel calcio condotti magistralmente dal professor Giusti e da mister Fanciulli.



Intanto a Rignano i Pulcini 2008/2009 partecipavano al memorial Bettucci vincendo un torneo difficilissimo alla guida di mister Turchetti, egregiamente organizzato dalla Società Rignanese, con un albo d’oro che ha visto vincere società quali l’Ac Fiorentina e l’Arezzo Academy e nel quale da oggi ci sarà anche l’Us Orbetello 1908.

Oltre alla vittoria hanno fatto piacere i complimenti ricevuti per il comportamento dei ragazzi che come sempre è stato esemplare, volto alla correttezza e alla sportività seguendo l’indirizzo della società.

Un inizio col botto per questo periodo di intensi tornei per tutto il settore giovanile che vedrà impegnate tutte le compagini unioniste in giro per la Toscana.