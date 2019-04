Gli amatori del ring si sfidano a Orbetello

ORBETELLO – Conto alla rovescia per l’appuntamento del 5 maggio al palazzetto dello sport di Orbetello, per il Primo Torneo Città di Orbetello che vedrà atleti di diverse regioni del centro Italia affrontarsi per la conquista della cintura di campione di boxe competition.

Atleti amatori del Lazio, Umbria, Marche, Emilia-Romagna e Toscana si affronteranno sulla distanza di due riprese di un minuto e mezzo, per qualificarsi per la finale del prestigioso torneo. Categorie suddivise per età e per peso per un totale di circa 80 atleti tra uomini e donne. Torneo all’italiana che vedrà disputarsi le finali nella stessa giornata ed aggiudicare quindi le varie cinture.

Grande impegno per l’organizzazione di questo interessante e prestigioso evento, che ha visto la collaborazione con le tre palestre di Orbetello (Energym 2.0), Capalbio Scalo e Grosseto (Maremma Boxe), che parteciperanno con 14 atleti ben preparati e decisi a conquistare una cintura.

Il responsabile federale della Boxe Competition, il maestro Massimo Barone, sarà il Coordinatore delle varie fasi del torneo.