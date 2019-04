Gavorrano Real Follonica, tempo di campionati: ecco tutti gli impegni del weekend

GROSSETO – Riprendono nel fine settimana i campionati giovanili di calcio. Gli Allievi regionali dell’Us Gavorrano ricevono domenica alle 10,30 la visita, al “Nicoletti” di Follonica, della Giovanile Amiata. Un’occasione per i ragazzi di Walter Trentini di muovere la classifica. Gli interprovinciali ospitano sabato al “Baldaccheri”, con inizio alle 16, l’Academy Livorno. In trasferta i Giovanissimi: i regionali di Patrizio Marconi saranno di scena domenica sul terreno dei Giovani Fucecchio 2000, i provinciali giocheranno sul campo della Virtus Maremma.

I Pulcini 2008 cercheranno il lasciapassare alla fase regionale del Sei Bravo nel concentramento previsto per domenica ad Albinia. I Primi Calci 2011 del Real Follonica B parteciperanno sabato pomeriggio a Sticciano ad un concentramento. I Piccoli Amici 2012 del Gavorrano e del Real Follonica A e B saranno impegnati domenica mattina alla 10,30 in una manifestazione in programma al “Baldaccheri” di Follonica.