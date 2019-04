Follonica saluta il pubblico amico ospitando il Cascina

FOLLONICA – La Pallavolo Follonica Hotel Parrini saluta il Palagolfo disputando l’ultima gara casalinga della stagione contro la Pallavolo Cascina, penultimo impegno del campionato 2018/2019. Si gioca sabato 27 aprile alle ore 21 al palazzetto dello sport follonichese (ingresso gratuito).

È una gara che non ha più gran valore per la classifica di entrambe le squadre, visto che le azzurre di coach Rossano Rossi sono già aritmeticamente salve (dunque disputeranno il campionato di Serie C anche nella stagione 2019/2020) mentre le pisane hanno già la certezza del secondo posto in classifica dietro l’irraggiungibile Cecina (ma pronte ad allungare la stagione con i playoff). All’andata fu una partita spettacolo con un finale amaro per Follonica: pisane avanti due set a zero, gran rimonta del sestetto follonichese, set decisivo conquistato da Cascina.

«È vero che l’aritmetica dice che ormai siamo salvi – dice Germano Pasquinelli, direttore sportivo della Pallavolo Follonica Hotel Parrini – ma questo non significa che non vogliamo onorare al meglio le due partite che ci rimangono da giocare in questo campionato. Ci sarà tempo per fare i bilanci di fine stagione. E con Cascina brucia ancora la partita dell’andata: contro una squadra dalle grandi potenzialità, come dice la classifica, siamo stati capaci di fare una grande rimonta e avremmo anche potuto vincere con un po’ di concentrazione in più. Non sapere giocare al meglio i punti importanti è un difetto che ci siamo portati dietro per troppo tempo, quest’anno, ma il ritorno in Serie C della Pallavolo Follonica è stato comunque affrontato al meglio. Anche per questo invito tutti gli sportivi e in particolare i nostri tifosi al Palagolfo per l’ultima partita casalinga della stagione: salutiamo tutti insieme le azzurre, con il giusto omaggio a un gran campionato».

25° giornata – Serie C girone A

Baia del marinaio Volley Cecina-Luca Consani Grosseto

Flora Buggiano-Pallavolo Delfino Pescia

Errepi Mtk Grosseto-Lupi Estintori San Miniato

Under 21 Lupi Santa Croce-Fanball Il Discobolo

Under 21 Pediatrica Specialist-Entomox Peimar Calci

Volley Pantera Lucca-Volley Sei Rose Rosignano

Pallavolo Follonica-Pallavolo Cascina

Classifica

Baia del marinaio Volley Cecina 65

Pallavolo Cascina 58

Entomox Peimar Calci 51

Flora Buggiano 50

Errepi Mtk Grosseto 47

Volley Pantera Lucca 38

Volley Sei Rose Rosignano 34

Lupi Estintori San Miniato 33

Pallavolo Follonica 33

U21 Lupi Santa Croce 28

Luca Consani Grosseto 25

U21 Pediatrica Specialist 20

Pallavolo Delfino Pescia 20

Fanball Il Discobolo 2