Doppio impegno per il Cp Grosseto, rinviato il match dell’Under 17

GROSSETO – Torna in campo la under 15 del Circolo Pattinatori Cieloverde, impegnata sabato sulla pista di Prato. I ragazzi di Marco Zanobi sono ancora alla ricerca della prima vittoria e contro i lanieri daranno il massimo.

Il Bora Bora under 11, che sta disputando con grandi risultati sotto l’aspetto della crescita tecnica e caratteriale la prima stagione in assoluto, è impegnato invece domenica alle 11 al Palasport di Casa Mora a Castiglione della Pescaia contro il Forte dei Marmi.

E’ stata invece rinviata la sfida tra Forte dei Marmi e Circolo Pattinatori Cieloverde, ultimo atto della Final Three under 17, in programma per domenica prossima. I ragazzi di Marco Ciupi sono imbattuti, dopo aver vinto i due derby con l’Hc Castiglione e aver superato in via Leoncavallo per 6-0. Per chiudere la stagione al quinto posto e rendere meno amara l’eliminazione dai playoff (dovuta ad alcuni episodi sfortunati e ad alcuni risultati inattesi dagli altri campi) al Cieloverde nel match di recupero basterà anche perdere con cinque reti di scarto, ma Burroni e compagni vorranno chiudere in bellezza.