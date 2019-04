Borelli presenta la sua squadra: «Il nostro obiettivo è creare lavoro»

MASSA MARITTIMA – «La squadra è stata scelta andando a superare provenienze e partiti ci sono persone che vengono da sinistra e da destra: in comune abbiamo il programma, che è stato stilato tutti assieme ed è frutto del lavoro di squadra». Così Fiorenzo Borelli candidato sindaco a Massa Marittima per Massa Comune descrive la squadra che lo accompagnerà alle prossime amministrative.

«È tutta gente competente in vari settori: turismo, cultura, sanità e mondo del lavoro per affrontare i problemi con competenza: Vanda Peccianti è una che ha competenza di turismo, il dottor Mazzinghi è un medico. Basta deleghe distribuite a caso» poi Borelli parla del programma, anzi della sintesi: «Uno schema a blocchi, in cui la parte più importante è occupata dal lavoro. Perché è l’unico modo per mettere soldi in tasca alla gente. Che poi questo lavoro venga dal turismo, dall’ospedale che funziona, o dalla cultura non importa».

Silvia BARTOLOZZI, 47 anni, IMPRENDITRICE

Michela BOCCARDI, 45 anni, INSEGNANTE

Daniele BROGI, 44 anni, COMMERCIANTE

Loredana BUSSOLA, 55 anni, CONSULENTE PSICOPEDAGOGICA

Antonio CHECCUCCI, 45 anni, RAPPRESENTANTE FARMACEUTICO

Annachiara LUONGO, 30 anni, IMPIEGATA

Dario MARTELLUCCI, 34 anni, IMPIEGATO

Marco MAZZINGHI, 66 anni, MEDICO CHIRURGO

Lucia MEUCCI, 52 anni, INSEGNANTE

Federico MONTOMOLI, 56 anni, IMPIEGATO

Ginevra ORLANDINI, 32 anni, LAUREANDA IN GIURISPRUDENZA

Vanda PECCIANTI, 55 anni, IMPRENDITRICE