Amministrative2019 Sorano, Vanni presenta la lista: ecco i candidati di Uniti per Sorano Comune

SORANO – Uniti per Sorano Comune ha presentato oggi il candidato sindaco e la lista dei candidati per il consiglio comunale. Candidato sindaco è Pierandrea Vanni, indicato unanimemente a seguito della decisione del sindaco uscente Carla Benocci di non ripresentarsi per motivi strettamente personali.

«Vanni – spiega una nota del comitato elettorale – è stato sindaco di Sorano per due mandati ed è vicesindaco uscente: presenta diversi nomi nuovi, sono otto su undici rispetto alla lista che ottenne la maggioranza cinque anni fa, e mette assieme quindi esperienze e rinnovamento».

La lista, in ordine alfabetico è così composta: Lucilla Burchielli,impiegata in azienda agricola, Luigi Buzi, pensionato, sindaco uscente di Gradoli, Roberto Carrucola, consigliere comunale uscente, Simona Damiani, insegnante, Pier Luigi Domenichini, pensionato Enel consigliere comunale uscente, Giorgio Giulietti, dipendente Coop, Michele Giustacori, pensionato, Luciano Grillo, dipendente della Provincia, Tiziana Peruzzi, consigliere comunale uscente, Alessandro Pizzetti, geologo, Andrea Taviani, consigliere comunale uscente.