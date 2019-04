Amministrative2019 Simona Bonafè in Maremma per sostenere i candidati: ecco dove e quando

GROSSETO – Domenica prossima 28 aprile, giornata in provincia di Grosseto per la segretaria del Pd toscano e candidata capolista alle europee Simona Bonafè. Insieme al segretario provinciale Gesuè Ariganello e ai segretari locali, Simona Bonafè sarà nei comuni al voto alle prossime amministrative.

Alle 11 a Santa Fiora incontra Federico Balocchi, ricandidato a sindaco, e i candidati al consiglio comunale con i quali visiterà la manifestazione “Canta Fiora”.

Alle 13 sarà a pranzo a Seggiano presso la manifestazione “Olearie” con i candidati sindaco dell’Amiata e i candidati ai consigli comunali.

Alle 16 tappa a Massa Marittima in piazza Garibaldi, con il sindaco ricandidato Marcello Giuntini e i candidati al consiglio comunale, per poi visitare la “Festa di San Ciriaco” in piazza Cavour.

Alle 18 Simona Bonafè sarà a Follonica per una iniziativa pubblica al ristorante “Lo scarrozzo” sull’economica circolare con il sindaco di Follonica ricandidato Andrea Benini e il candidato primo cittadino di Scarlino Emilio Bonifazi.

Chiusura della giornata a Roccastrada alle 20 per un apericena con il candidato sindaco al secondo mandato Francesco Limatola e i candidati al consiglio comunale.