Amministrative2019 Pronta la lista di Balocchi: ecco tutti i nomi di Progetto Santa Fiora

SANTA FIORA – “Santa Fiora ha un bellissimo futuro” lo afferma Federico Balocchi, sindaco uscente e candidato per la seconda volta alla guida del Comune di Santa Fiora che presenta i candidati al consiglio comunale di Progetto Santa Fiora.

“Santa Fiora – dice Balocchi – deve misurarsi con il suo futuro con l’ottimismo che trae dalle risorse che esprime sia dal punto di vista umano che territoriale. La mia grande e bella comunità ha dimostrato in questi pochi anni di saper ‘riconoscere se stessa’ e, in un percorso di valorizzazione e di ripresa di iniziativa, ha dimostrato di saper guardare avanti verso un futuro possibile e migliore. I prossimi cinque anni saranno altrettanto impegnativi, ma quanto abbiamo avviato e tracciato ci aiuterà a compiere un salto in avanti, tutti insieme, oltre le futili polemiche di pochi. La lista di persone che propongo al gradimento dei concittadini è stata costruita con questo obiettivo ed è nata su una visione positiva. Abbiamo chiesto disponibilità e passione per la nostra Santa Fiora”

Candidato Sindaco

Federico Balocchi. Ha 35 anni, è laureato con lode in Giurisprudenza e svolge la professione di avvocato. Consigliere comunale di Santa Fiora dal 2004, dal 2009 al 2014 è stato assessore provinciale con delega a Bilancio, Patrimonio, Personale e Servizi ai Comuni. Dal 2014 è sindaco di Santa Fiora. È impegnato da molti anni in diverse associazioni e, nel (poco) tempo libero suona nella Filarmonica e nelle feste tradizionali locali.

Ecco la lista dei candidati al Consiglio Comunale 2019/2024

Antonio Albertini. Ha 57 anni ed è nato e vive a Santa Fiora. Dopo il diploma di scuola superiore ha svolto per 7 anni l’attività di macelleria in proprio e poi di responsabile di uno spaccio aziendale di un’importante impresa agricola senese. Dopo un’esperienza nel campo boschivo dal 2008 è proprietario e gestore di un’azienda agricola del territorio che si occupa di allevamento bovini, equitazione ed agriturismo.

Francesco Biondi. Ha 21 anni, è il candidato più giovane e vive a Marroneto e lavora come autista-soccorritore presso la Misericordia di Santa Fiora, per la quale fin dalla ricostituzione nel 2014 ha seguito la creazione della postazione d’emergenza territoriale. Appassionato di politica fin da bambino, è impegnato in diverse associazioni di volontariato del territorio.

Monica Fanciulli. Ha 49 anni ed è diplomata all’Istituto Commerciale. Da molti anni svolge il lavoro di impiegata in un importante studio notarile. Da sempre appassionata di politica, da 8 anni è segretaria del locale circolo PD ed è impegnata in diverse associazioni. Nel tempo libero vive la natura, è appassionata di apicoltura e sta avviando un’attività nel campo dell’agricoltura e dei prodotti tipici.

Beatrice Forteschi. Ha 39 anni e vive a Bagnore dove da 11 anni gestisce un bar, tabaccheria ed edicola. Da anni fa parte del circolo ricreativo Arcobaleno e più recentemente del consiglio della Filarmonica di Santa Fiora. Fra le sue passioni c’è quella per il teatro, che coltiva recitando nella compagnia amatoriale “Attori per caso”.

Emiliano Lazzeroni. Ha 42 anni, vive a Bagnore ed è perito agrario. Dal 2000 lavora per la Provincia nel settore della viabilità e manutenzione e nella vita privata partecipa alle attività di alcune associazioni del territorio. È consigliere comunale dal 2009 e dal 2014 ricopre la carica di vicesindaco con delega a lavori pubblici e viabilità.

Luciano Luciani. Ha 70 anni, è nato e da sempre vive a Santa Fiora. Ha lavorato 43 anni nella scuola, prima come Istitutore e Coordinatore del Convitto di Arcidosso, poi come professore di lettere, scienze sociali, storia e filosofia nelle scuole medie e negli istituti superiori del territorio.

Luca Martellini. Ha 59 anni, è nato e vive a Santa Fiora. Lavora presso E-distribuzione nella sede di Castel Del Piano, da 23 anni fa parte dello sci club Santa Fiora nel quale ricopre il ruolo di segretario. Le sue passioni sono la musica, l’arte e gli sport invernali.

Andrea Olivi. Ha 58 anni, vive a Bagnolo e lavora preso lo stabilimento dei Grandi Salumifici Italiani. Da sempre è impegnato a prestare la propria opera nelle associazioni locali, in particolare Fratres Donatori di Sangue, Sagra del Fungo, Circolo Insieme. Ama lo sport.

Moreno Pomi. Ha 67 anni, è diplomato perito chimico ed è pensionato. Nella sua vita ha lavorato nella sanità, nell’industria alimentare e come amministratore in un’azienda edile ed agro-forestale locale. Ha ricoperto il ruolo di assessore alla viabilità e commercio dal 2004 al 2009. Sin da giovane è impegnato nel sociale, in particolare nella Sagra del Fungo Amiatino, nella compagnia teatrale del Ciaramito, nella contrada di Bagnolo e nella Corale.

Azzurra Radicchi. Ha 28 anni ed abita a Marroneto. Dopo aver concluso gli studi ed essersi laureata in Economia e gestione degli intermediari finanziari, è tornata a Santa Fiora. Attualmente lavora presso uno studio legale ad Arcidosso. Da anni è impegnata attivamente nell’associazione della sua frazione cercando di mantenere vive feste e tradizioni popolari.