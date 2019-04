Amministrative2019 Donati presenta la lista: i candidati di Vivere Capalbio incontrano i cittadini

CAPALBIO – «La lista “Vivere Capalbio” è pronta. Dopo due mesi di lavoro, è stato messo a punto il programma ed è stato definito, con il medesimo percorso di condivisione, il gruppo che affiancherà il candidato sindaco Marco Donati nella campagna elettorale per le amministrative» a farlo sapere il comitato elettorale di Vivere Capalbio in una nota.

«La compagine – spiega il comitato elettorale – è formata da quattro donne e otto uomini, provenienti da esperienze di vita e lavoro diverse, disposti ad impegnarsi nel sostenere progetti e strategie ed assumersi responsabilità per accompagnare la Comunità capalbiese nei prossimi anni. Domani sabato 27 aprile alle 18.30 presso il Frantoio di Capalbio la presentazione del candidato a Sindaco e del suo gruppo . Poi da martedì 30 aprile il via agli incontri nelle frazioni, che da una parte saranno il momento per far conoscere la squadra alla cittadinanza e per il candidato Sindaco l’occasione di illustrare il programma e gli impegni che intende assumere per il futuro».

Il calendario degli incontri:

Martedì 30 aprile – Torba sala polifunzionale Circolo La Torbiera ore 21

Giovedi 02 maggio – Borgo Carige Sala Polifunzionale Circo Arci “Il Campo” ore 21

Martedi 07 maggio – Chiarone sala riunioni Circolo “Il Mare” ore 21

Giovedì 09 maggio – Pescia Fiorentina sala del Tortello ore 21

Lunedì 13 maggio – Vallerana sala del Torelli ore 21

Martedì 14 maggio – Giardino sala riunione circolo Il Giardino ore 21

Martedi 21 maggio – Capalbio paese riunione sala riunioni “Il Frantoio” ore 21

Mercoledì 22 maggio – Capalbio Scalo Centro Civico A. Resta Pallavicino ore 21

«Il 24 maggio chiusura della campagna elettorale a Capalbio Scalo – conclude la nota – gli incontri nelle frazioni si affiancheranno almeno ulteriori tre momenti di riflessione con la cittadinanza e le imprese sui temi: territorio e ambiente, agricoltura e turismo e politiche sociali. Focus in chiave di opportunità di sviluppo e miglioramento di qualità della vita».