Amministrative2019 Brogi presenta la lista: ecco tutti i candidati di “Un futuro per tutti”

ROCCASTRADA – «“Un futuro per tutti”: Brogi presenta la lista. Dodici candidati consiglieri correranno insieme a Brogi. Largo spazio ai giovani che rappresentano il presente e il futuro» a farlo sapere il comitato elettorale della lista in una nota.

«Saranno dodici – spiega la nota- i candidati consiglieri ad accompagnare Ulderico Brogi, durante la corsa per la fascia tricolore della lista “Un futuro per tutti”. “Tutti volti nuovi- spiega Brogi-, 5 donne e 7 uomini, che sono stati scelti secondo i criteri di meritocrazia e appartenenza territoriale. Una presentazione ufficiale dei 12 candidati avrà luogo a Sticciano venerdì 3 maggio durante la cena che si terrà agli impianti della Pro Loco”».

I nomi dei candidati:

Paolo Pazzagli, 55 anni, di Sticciano, imprenditore artigiano di nota azienda del territorio. Diplomato all’Istituto geometri riveste incarichi politici come membro del direttivo provinciale Lega Salvini Premier ed è uno dei quaranta della scuola Lega Toscana livello avanzato.

Francesca Sabatini, 29 anni, di Ribolla, giornalista. Laureata in scienze della Comunicazione a Siena e successivamente in giornalismo all’Ecole Superieure de Journalisme di Parigi.

Lorenzo Piras, 51 anni, di Ribolla, titolare di azienda agricola Agriturismo Capracotta. Fa parte del collegio toscano degli ovicoltori Olma, consigliera dell’Associazione Terranostra e consigliere della federazione Roccastrada alla Coldiretti.

Elena Martini, 36 anni, di Roccastrada, Avvocato. E’ diplomata al magistrale socio-psico-pedagogico e laureata a Pisa in Giurisprudenza.

Andrea Ferrata, 26 anni, di Montemassi, commerciale. Diplomato al liceo linguistico e laureato in Scienze Politiche a Firenze, con erasmus in Francia.

Franca Gramola, 39 anni, di Ribolla, impiegata, mamma e moglie. Amante degli animali e delle lunghe passeggiate all’aria aperta.

Roberto Campanelli, 33 anni, di Roccatederighi, venditore. Studia fotografia, che è la sua passione insieme al teatro.

Valeria Solomon, 21 anni, di Torniella. E’ diplomata all’istituto Isis in economia con indirizzo Relazioni internazionali e Marketing.

Rossano Pippi, 49 anni, di Roccastrada, operaio. Diplomato, è impegnato nella promozione e valorizzazione del territorio tramite manifestazioni sportive e culturali, collaborando con associazioni della Toscana. Ha fatto parte del direttivo sindacale per il settore agricoltura e industria alimentare nelle province di Grosseto e Siena.

Monia Fazzari, 42 anni, di Roccastrada, dentista. Laureata in chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria a Pisa è titolare dello studio dentistico Dott.sa Fazzari Monia nelle località il Terzo e a Pisa. Specializzata successivamente in endodonzia clinica e chirurgica, in chirurgia odontostomatologica, in impiantologia e in medicina estetica.

Yoric Ricci, 42 anni, di Roccastrada. Una laurea in storia contemporanea all’università di Siena Lavora in palestra a Roccastrada come istruttore e personal trainer e come addetto alla sicurezza nei locali pubblici da ballo.

Sergio Landi, 69 anni, di Roccastrada, pensionato. Alle spalle, una lunga carriera che l’ha visto nel Cda Aeroporto di Pisa, Financial Advisor per Allianz Bank e Bnl, Consulente governance e consulente immobiliare. Ha, inoltre, rivestito incarichi politico-amministrativi.