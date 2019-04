Acqua: c’è il bando per ottenere lo sconto sulla bolletta. Ecco come fare domanda

FOLLONICA – «Il Comune di Follonica ha pubblicato il bando di concorso pubblico per l’assegnazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le utenze deboli del servizio idrico integrato per l’anno 2019 – scadenza 20 maggio 2019» a farlo sapere una nota dell’Ente.

«E’ stato pubblicato – chiarisce la nota -il bando di concorso pubblico per l’assegnazione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette utenze deboli, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nel comune di Follonica che, alla data di presentazione della domanda, posseggono determinati requisiti di natura socio-economica. Tra i requisiti, oltre alla residenza anagrafica nel Comune di Follonica e la titolarità di utenza domestica, è richiesto il possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica, e relativa attestazione ISE/ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE Ordinario) del nucleo familiare inferiore o uguale ad euro 9.000,00 (per le famiglie con minimo 4 figli l’ISEE deve risultare inferiore o uguale a 20.000)»

«Il bando integrale – illustra l’Ente – indicante tutti i requisiti di accesso e le modalità di presentazione della domanda, che dovrà essere compilata unicamente sui moduli appositamente predisposti e disponibili presso l’Ufficio URP e l’ufficio Politiche Abitative, è scaricabile dal sito web istituzionale del Comune di Follonica www.follonica.gr.it alla sezione Casa. La domanda dovrà essere presentata entro il 20 maggio 2019 presso l’Ufficio Protocollo del Comune oppure spedita tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando all’indirizzo del Comune Largo Cavallotti,1 – 58022 – Follonica (GR). Per le istanze spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante».

La domanda, con la relativa documentazione allegata, potrà altresì essere inviata tramite Pec all’indirizzo comune.follonica@postacert.toscana.it