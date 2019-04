A fuoco il camion della spazzatura: si blocca il meccanismo del cassone

CINIGIANO – Il meccanismo del cassone si è bloccato, rendendo così più difficile e pericoloso lo spegnimento dell’incendio che si è sviluppato all’interno del camion per la raccolta dei rifiuti. La squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta sulla strada del Cipressino, nel comune di Cinigiano, per spegnere un incendio all’interno del camion della spazzatura.

Il cassone del camion che al momento dell’incendio non riusciva ad essere aperto per un improvviso blocco del meccanismo ha costretto la squadra dei Vigili ad intervenire velocemente per spegnere l’incendio, altrimenti le fiamme avrebbero potuto attaccare il mezzo. La squadra ha portato il camion in una zona sicura per operare con maggiore efficacia e domare le fiamme.