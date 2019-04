La Coppa Passalacqua parte con una sorpresa: lo Scarlino liquida l’Albinia

ALBINIA: Costagliola, Rum (34′ st Giudici), Frulletti, Biagiotti, Delle Piane, Mecarozzi (8′ st Conti), Troncarelli (36′ st La Mantia), Vettori, C. Sabatini, Lelli (43′ st Orsini), Tantulli (1′ st Salernitano). A disposizione: F. Sabatini, Cava, Caprini, Generosi. All. D’Arrigo.

SCARLINO: Celletti, Destri, Scarsella, Tozzini, Passero (32′ st Rattu), Pecciarini, Frosali, Stabile (25′ st Potenti), Zarone (44′ st Tarchi), Liggieri (10′ st Romano), Anton Rares. A disposizione: Svicher, Iabanji. All. Venturi.

ARBITRO: Giordano (assistenti Lampedusa e Stella).

RETI: 27′ Zarone, 18′ st Frosali.

NOTE: ammonito Pecciarini. Calci d’angolo 5-1. Recupero: 2′ + 5′. Presenti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport Fabrizio Rossi.

GROSSETO – Lo Scarlino si aggiudica l’apertura della coppa piegando meritatamente l’Albinia con due reti a zero. Gara gustosa, veloce, ricca di contenuti. I ragazzi di D’Arrigo confezionano una partenza sprint con Troncarelli (5′) e Cristiano Sabatini (7′) vicini al gol. Lo Scarlino emerge al 10′, il tiro di Frosali è parato. Quindi tocca a Lelli al 12′ con una conclusione deviata in corner. La sfida resta frizzante, le squadre si equivalgono esprimendo solidità e tecnica.

L’equilibrio di spezza al 27′ grazie al micidiale contropiede iniziato da Stabile, concluso da Zarone abile nel saltare Costagliola e insaccare a porta vuota. La risposta dell’Albinia non si fa attendere. Al 29′ Vettori confeziona un gran tiro che passa di poco alto sulla porta di Celletti, Tozzini è bravo al 32′ a neutralizzare il lanciato Troncarelli. Lo stesso Troncarelli al 33′ mette alto sulla traversa. Sul finale della prima frazione da annotare i tiri di Frosali (38′) e Biagiotti al 40′. La ripresa è meno accattivante sul piano delle occasioni. Passero (15′) entra in modalità slalom e conclude di poco fuori. Passano 3′ e arriva il raddoppio dello Scarlino: Anton Rares fugge sulla destra, mette al centro un rasoterra dove si avventa Frosali, tocco ravvicinato e palla in rete. Emergono crampi diffusi. Sfortunata l’Albinia al 23′ quando Cristian Sabatini centra la base del palo con un diagonale rasoterra. Il triplice fischio mette il timbro al successo dello Scarlino. Buona la conduzione di Giordano.