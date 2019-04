I giovani del Cp Grosseto vincono il derby e vedono il quinto posto

CIELOVERDE: Bruni, Raffaello Ciupi, Alfieri (2), Burroni, Bigliazzi, Casini, Cardi, Tognarini, Rossi. All. Marco Ciupi.

CASTIGLIONE: Donnini; Perfetti, Guarguaglini, Santoni, Magliozzi, De Falco. All. Antonio Mazzini.

ARBITRO:Daniele Moretti.

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Cieloverde under 17 fa un bel passo avanti verso la conquista del quinto posto. Nel terzo turno della Final Three, infatti, i ragazzi di Marco Ciupi si sono imposti, sulla pista amica di via Leoncavallo, all’Hc Castiglione (3-1). I biancorossi grossetani hanno disputato un ottimo incontro e solo grazie alle ottime parate del bravo Alessandro Donnini non sono riusciti a vincere con un margine più ampio.

Il Cieloverde ha però impiegato 18’46” per superare la difesa castiglione, con una rete di Lorenzo Alfieri. Ad inizio ripresa Guarguaglini (22’02) ha pareggiato per il Castiglione, ma Rossi (30’59) e Alfieri (37’31) hanno regalato il meritato successo al Grosseto. Burroni e compagni domenica prossima a Forte dei Marmi potranno anche pareggiare, o perdere con meno di sei reti, per vincere questo gironcino.