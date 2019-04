Al Parco centrale la sesta tappa del tour di Di Giacinto nei quartieri

FOLLONICA – La sesta tappa del nostro tour di ascolto e confronto con i cittadini è in programma venerdì 26 aprile alle ore 10 al Parco centrale di Follonica, vicino alla Casa dell’acqua. Un appuntamento dedicato ai cittadini che vivono e lavorano nei quartieri di Capannino, San Luigi e Corti Nuove. Al nostro gazebo, come sempre, insieme con me ci saranno i rappresentanti di tutte le forze politiche della coalizione di centrodestra che sostengono la mia candidatura a sindaco di Follonica.

E anche in questa occasione chiunque potrà scrivere le proprie idee per migliorare la città: proposte, progetti, consigli e critiche, meglio se costruttive. Proprio così, infatti, stiamo creando il programma di governo della mia nuova amministrazione comunale: accanto ai nostri progetti per Follonica, sin dall’inizio abbiamo voluto dar voce ai cittadini, inserendo nel programma anche le loro idee.

E sono certo che non mancheranno le proposte anche da parte degli abitanti di Capannino, San Luigi e Corti Nuove, quartieri che vivono situazioni diverse ma accomunati dal desiderio di cambiamento di cui Follonica ha davvero bisogno.