Pista polivalente: c’è il bando. Ecco tutti i dettagli per la gestione

SCARLINO – C’è tempo fino al 20 maggio per partecipare al bando per la gestione della tensostruttura di Puntone, appena riqualificata dai danni del maltempo dell’ottobre scorso. Di proprietà comunale, l’amministrazione cerca un’associazione o federazione sportiva per gestire nei prossimi cinque anni l’impianto sportivo con spogliatoi, servizi igienici e area verde annessa.

«In particolare – si legge nella descrizione – è interesse dell’amministrazione la realizzazione di interventi di riqualificazione dell’area esterna con possibilità di realizzare interventi ammissibili come “area verde attrezzata”, anche con implementazione di altri impianti sportivi regolari e con il rispetto degli standard urbanistici previsti».

Il canone annuo previsto è di 672 euro, escluse le spese di gestione.

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 20 maggio 2019 e potrà essere recapitata tramite Pec (comunediscarlino.protocollo@legalmail.it), o consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo.

Farà fede il timbro di arrivo al protocollo dell’Ente.

Tutte le altre informazioni si trovano qui: https://www.comune.scarlino.gr.it/it/news/secondo-avviso-pubblico-per-la-gestione-della-tenso.