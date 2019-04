Piano strutturale e piano operativo, documenti on line. Ecco come inviare le osservazioni

FOLLONICA – «Dopo il primo incontro sull’avvio del procedimento per l’adeguamento del Piano Strutturale e la formazione del Piano Operativo comunale, svoltosi il 4 aprile, ecco che è on line, nella rete civica del comune di Follonica www.comune.follonica.gr.it, lo spazio dedicato, dove è possibile assumere le informazioni, visionare i documenti e partecipare al processo partecipativo» a farlo sapere una nota del Comune.

«Lo spazio del garante dell’informazione e partecipazione, che via via acquisirà i contenuti e modificherà le modalità di partecipazione dei cittadini all’iter secondo i requisiti minimi richiesti e le fasi del procedimento – prosegue la nota – resterà aperto per tutte le fasi del procedimento stesso, partendo dalla prima, e cioè da quella odierna verso l’avvio del procedimento, passando attraverso la fase dell’adozione e arrivando fino all’approvazione in Consiglio comunale e quindi alla conclusione del procedimento. Nella home sono disponibili le presentazioni del primo incontro, le normative di riferimento, e le modalità per dare il proprio contributo, in questa prima fase, al processo partecipativo, iniziato».

«Per chi ha intenzione di dare il proprio contributo – conclude la nota -è possibile compilare il Form, disponibile nello spazio on line, attraverso il quale si viene iscritti anche ad una mailing list dedicata, che servirà per veicolare, anche in futuro, tutte le informazioni riferite al processo partecipativo. Per chi non avesse la possibilità di utilizzare il Pc, è possibile rivolgersi all’Urp oppure all’ufficio urbanistica dell’Ente, oltre che al garante».

Per scrivere al Garante della informazione e partecipazione: garante@comune.follonica.gr.it