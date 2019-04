Maestrini: «Rilanciamo Scarlino capoluogo: trasformiamolo in un borgo a misura di bambino»

SCARLINO – «Diminuire gli oneri di urbanizzazione e facilitare gli interventi edilizi per incoraggiare la residenza stabile. Migliorare la viabilità e trasformarlo in un paese a misura di bambino» questa la ricetta di Roberto Maestrini, candidato a sindaco per la lista PensiAmo Scarlino, per rilanciare Scarlino capoluogo.

«Il capoluogo ha tante potenzialità – aggiunge Maestrini – asta portarle fuori. Anzi, riportarle fuori. Perché negli ultimi anni abbiamo tutti visto un paese spento, privo di slancio, che ha smesso di guardare avanti. Ecco allora alcune delle nostre proposte per rivitalizzarlo. Incoraggiare la residenza stabile e favorire lo sviluppo di attività economiche di settore: per far sbocciare le potenzialità del capoluogo è prioritario un forte investimento da parte del Comune – facendo leva sul bilancio municipale e sui Fondi europei- per incentivare la residenza stabile e per favorire lo sviluppo di attività economiche di settore. Pensiamo all’artigianato di qualità, al commercio specializzato, agli studi libero professionali. Ma anche alla produzione e alla divulgazione artistica in tutti le sue forme. Il passo iniziale per far questo è facilitare gli interventi edilizi e diminuire gli oneri di urbanizzazione per le ristrutturazioni».

«Un secondo obiettivo – prosegue il candidato – è migliorare la viabilità e il decoro urbano. Bilancio municipale e Fondi europei devono essere la base anche del rilancio delle opere pubbliche, a cominciare dal riassetto della viabilità che è la stessa di cinquanta anni fa. Deve essere migliorato il collegamento “verso e fuori” dal paese, ripristinando la strada del “Bordello” a senso unico in entrata per collegare la 167 al Paese con la Salnitreria sotto Porta a mare. Una strategia che permetterebbe di trasformare la Panoramica in una strada parco a senso unico dalla zona sotto Balbo fino alla Valle. Inoltre darebbe la possibilità di lasciare la carreggiata sinistra ad uso delle auto e di raddoppiare i parcheggi a lisca di pesce adibendo il lato destro a pista ciclabile e pedonale separata da un guard-rail centrale in legno. E non solo. Ascoltando la voce dei cittadini è emersa la necessità di maggiore decoro urbano nei vicoli, nelle piazzette e negli angoli caratteristici sparsi in tutto il paese. Deve anche essere migliorato l’accesso al Paese con nuovi arredi. È necessario anche migliorare l’illuminazione pubblica (attraverso l’utilizzo di fonti di energia a basso impatto ambientale) e la cartellonistica stradale, al momento insufficiente sia nell’indicare i punti di interesse storico-culturale che nell’indicazione dei servizi (parcheggi, ZTL, aree pedonali)».

«Il capoluogo – dice ancora Maestrini – può diventare uno spazio diffuso a misura di bambino. Un progetto che parte dall’ampliamento della ZTL estiva da via Roma a Piazza del Mercato, prosegue con il restyling completo del parco giochi sotto al castello e si arricchisce con la posa di giochi e gonfiabili in piazza del Mercato.

A questo si deve aggiungere l’acquisto e la valorizzazione da parte del Comune del Circolo Arci. Lo stabile, che dovrà essere reso accessibile a tutti mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche, può diventare una struttura polivalente a uso ludico, ricreativo, gastronomico e di aggregazione sociale».

«È prioritario far rinascere le Carriere del 19 – continua il candidato – anche mediante un contorno di iniziative eno-gastronomiche in tutto l’arco dell’anno, attraverso la sinergia delle associazioni. Per la zona 167 Valle, poi, che sta diventando densamente abitata, è importante rendere fruibile il gazebo, facendolo diventare un punto vendita di generi di prima necessità. Dovrà inoltre essere sistemato il parco, rendendolo luogo di aggregazione attraverso un nuovo arredo. Fondamentale è rendere sicuro, anche a piedi, il collegamento con il paese, in modo da permettere una migliore integrazione con il Centro storico. All’interno del complesso della 167 dovranno poi essere risolti i problemi di illuminazione pubblica e completati i lavori relativi alla manutenzione e alla sistemazione del ponte».

«Dovrà essere anche riqualificata e migliorata l’area del cimitero comunale – conclude Maestrini – sia all’interno del cimitero stesso, sia nell’area ex Mattatoio, sia nell’incrocio, per il quale dovrebbe essere prevista la costruzione di una rotonda, a partire dal 2019, da parte della regione. L’area ex Mattatoio, sfruttando il parcheggio sul retro, potrà essere adibita a punto di informazione turistico».