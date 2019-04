Lo spazio dei ragazzi festeggia il primo anno di attività: «E’ un luogo d’incontro e confronto»

SANTA FIORA – Venerdì 26 aprile, alle ore 16, si terrà la festa a un anno dall’apertura del Centro Giovani di Santa Fiora, allestito dal Comune al piano terra del teatro “Andrea Camilleri”. Partecipa all’iniziativa il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi. Per l’occasione sarà allestito anche un buffet fino alle ore 19. Ingresso libero.

«Il Centro Giovani, fruibile gratuitamente – dice una nota del Comune – è stato pensato dall’amministrazione comunale di Santa Fiora come spazio aggregativo per i ragazzi dai 14 ai 30 anni, dove è possibile trovarsi per parlare, ascoltare musica, ma anche fare qualsiasi altro tipo di attività».

«Uno dei limiti all’incontro dei giovani a Santa Fiora – sottolinea la nota – era, infatti, la mancanza di spazi alternativi all’abitazione, soprattutto in inverno, quando la stagione fredda impedisce di stare molte ore all’aperto. Il centro giovani nasce per superare questo limite, è una struttura pensata e progettata per i ragazzi, affinché riscoprano il piacere e l’importanza dello stare insieme, al di fuori dell’orario scolastico o dell’ambiente familiare».