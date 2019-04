Lavori in spiaggia da mezzo milione di euro: tra Punta Ala e Castiglione cantieri aperti per sistemare l’arenile

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Partono ufficialmente giovedì 2 maggio per concludersi entro la fine del mese le riprofilautre delle spiagge di Castiglione della Pescaia, ma i cantieri stanno già prendendo forma sugli arenili.

Inevitabili le modifiche alla viabilità, a partire da via del Maestrale, quella che costeggia la “spiaggetta” dei castiglionesi, dove verrà prelevata la sabbia da posizionare sia sulla parte finale del lungomare di via Roma, sia a Capezzolo.

Saranno in media circa ottanta viaggi che compieranno i camion durante il giorno, che a pieno carico transiteranno da via del Maestrale, dove il personale regolerà il passaggio contromano, attraverseranno Ponte Giorgini, piazza Ponte Giorgini, via Ximenes, saliranno per la panoramica e arriveranno nei due cantieri. Depositata la sabbia, i mezzi percorreranno viale Kennedy, via Marconi, via Veneto, via Colombo, attraverseranno Ponte Giorgini e via del Maestrale.

«Questi lavori – tengono a precisare dal Comune. – che nei fine settimana saranno sospesi, daranno la possibilità di sfruttare nel miglior modo la spiaggia già dall’inizio di giugno e stiamo cercando di ridurre al minimo i disagi ai residenti e turisti».

Nei giorni scorsi sono state effettuate le consegne provvisorie alle ditte per l’allestimento dei cantieri e sono già in atto alcuni lavori di accumulo sabbia a Punta Ala. La riprofilatura avrà tipologie di apporto sabbie diversificate. Nelle spiagge del capoluogo saranno utilizzate quelle della foce del Bruna e parte asportate dal mare. A Capezzolo e Rocchette prevalentemente dal mare e su Punta Ala si depositerà solo sabbia da cava di fiume.

Sul litorale del capoluogo sarà presente l’impresa Massai srl, a Punta Ala sta già intervenendo la ditta Perna Elio e la Sales Spa opererà a Punta Capezzolo – Rocchette. Per le prime due

zone il responsabile del procedimento comunale è l’architetto Vanni Tamburini e nell’ultimo l’agronomo Fabio Menchetti. I direttori dei lavori per i tre cantieri sono gli architetti: Claudio Valdrighi, Daniele Bartoletti e Michele Viti.

Con l’avvio della riprofilatura delle spiagge, prosegue anche la costruzione di una scogliera soffolta di 90 metri a prolungamento del molo destro del porto di Castiglione della Pescaia, che avrà lo scopo di limitare in futuro il deposito delle sabbie nell’area d’ingresso portuale e la conseguente diminuzione dei futuri costi di dragaggio e di messa in sicurezza dell’ingresso al porto. Il Comune di Castiglione della Pescaia, per la realizzazione di questa opera, ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto in conto capitale di € 450.000,00 su 550.000,00 previsti.