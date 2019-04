Ivo al Madonnino: sarà il partner tecnologico della fiera

BRACCAGNI – 300 espositori presenti, molti provenienti anche dal resto d’Italia, la Fattori didattica, la 34esima mostra dei bovini di razza chianina e, per la prima volta, la collaborazione con la prestigiosa rivista “Vita in Campagna” che occuperà tre padiglioni tematici dedicati ad orto e giardino, oliveto e frutteto, con lezioni pratiche e seminari gratuiti. Sono gli ingredienti della 41a edizione della Fiera del Madonnino che apre i battenti domani nel complesso fieristico di Braccagni.

E anche quest’anno si rinnova la partnership tecnologica con IVO che fornirà la wifi ai circa 30.000 visitatori previsti alla fiera garantendo un’area di free wifi di alta qualità per tutta la durata dell’evento e come da alcuni anni a questa parte manderà la Fiera in diretta in streaming. Per vederla basterà collegarsi alla pagina

https://www.ivoplay.it/live/41a-fiera-del-madonnino/

“La conferma della partnership con la Fiera del Madonnino – afferma l’AD di IVO Giacomo Burroni – ha un significato che va oltre quello della semplice sponsorizzazione. Il legame con il territorio rimane un tratto distintivo per la nostra azienda, ogni territorio ha le sue caratteristiche e le sue peculiarità e a questo aspetto noi abbiamo sempre dato molta importanza”.

