TALAMONE – Un incendio è scoppiato poco fa nel porto di Talamone a bordo di una barca a vela ormeggiata a uno dei pontili.

“Usciva fumo nero e denso dalla prua della barca – raccontano alcuni testimoni – per fortuna la capitaneria di porto è intervenuta per domare le fiamme”. A spegnere il fuoco sono stati gli uomini della motovedetta Cp 530, ormeggiata vicino alla barca che ha preso fuoco. La dinamica di propagazione dell’incendio è ancora in corso di accertamento ma, da una prima ricostruzione, sembra che le fiamme derivino da un corto circuito.

di 5 Galleria fotografica Incendio barca a vela Talamone (apr19)









Non si registrano danni a persone.