I Veterani non invecchiano mai: trionfo nel torneo over 35

GROSSETO – I Veterani Sportivi sono come il vino buono: più invecchiano e più continuano a vincere. La formazione di mister Petri ha infatti trionfato nella finale del campionato di calcio a 7 over 35 Csen.

I biancorossi, che si erano qualificati ai playoff giungendo poi in finale, all’ultimo anno del torneo hanno battuto 7-2 il Ristorante Il Veliero. La finale ha visto opposte le due migliori formazioni del torneo, che hanno giocato senza dubbio il miglior calcio da inizio anno e che disponevano anche della migliore qualità tecnica. In finale però la formazione orbetellano è venuta meno, e il divario è stato abbastanza lampante.

I Veterani Sportivi hanno infatti dominato l’incontro grazie alla tripletta di Spampani ed alla doppietta di Valente; i gol di Angeli e Valente hanno arrotondato il punteggio. Dominanti anche i “gregari” di lusso come Nucci e Savelli, abili palleggiatori, Agresti in difesa e Penco a raddoppiare su tutti. Soprattutto su Wongher, ingabbiato, che ha segnato una sola rete. Al termine della finale si sono tenute le premiazioni. Premiato Roberto Spampani come capocannoniere della manifestazione con 28 reti; coppa disciplina al Panificio Arzilli e Bar Porta Vecchia.

VETERANI SPORTIVI: Pantani, Spampani, Nucci, Savelli, Nardi, Angeli, Penco, Agresti, Valente.

RISTORANTE IL VELIERO: Podestà G., Monaci, Di Tonno, Fortunati, Bonucci, Wongher, Benocci, Cecconi, Bruni.

Marcatori: 3 Spampani, 2 Valente, Angeli, Nardi; Cecconi, Wongher.