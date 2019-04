Amministrative2019 Donati: «Investiremo nella scuola pubblica promuovendo nuove attività»

CAPALBIO – «Per il Progetto “Vivere Capalbio” è priorità una scuola pubblica di qualità, aperta alle nuove tecnologie, in un ambiente idoneo per essere luogo d’incontro e di percorso comune per i nostri ragazzi: investire sulla scuola per investire sul futuro» a farlo sapere in una nota il comitato elettorale della lista che fa riferimento al candidato Marco Donati.

«Attraverso il piano di diritto allo studio – chiarisce Donati – continueremo, come fatto fino ad oggi, a sostenere le iniziative formative che ogni anno docenti, genitori, dirigente e consiglio d’Istituto proporranno.

Attraverso il coinvolgimento dei genitori, dei giovani e di volontari saranno sostenute anche nuove attività extra scolastiche. Daremo continuità e, se necessario, potenzieremo i progetti in collaborazione anche con l’associazionismo locale. Manterremo i servizi basilari offerti in questi anni come il trasporto alunni, la mensa e le attività extra scolastiche».

«Sul nostro territorio – conclude la nota – l’importante funzione educativa dei più piccoli è storicamente riconosciuta e apprezzata. Per valorizzare questo servizio, il progetto “Vivere Capalbio” sosterrà le progettualità e l’organizzazione che sarà ritenuta idonea per l’offerta formativa qualitativamente migliore».