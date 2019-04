Tennis, quinta giornata del campionato D3 femminile: il club Manetti sconfitto dal Follonica A

GROSSETO – «Sapevamo che sarebbe stata dura contro delle avversarie giovani e brave ma abbiamo fatto del nostro meglio, lottando in tutti e tre gli incontri e mettendo in difficoltà le ragazze follonichesi in più fasi delle partite» commenta così il capitano Barbara Zigoli, dopo la sconfitta per tre a zero del Tennis Club Manetti contro il Tennis Club Follonica A nel recupero della quinta giornata del campionato di serie D3 femminile.

«La prima a scendere in campo nel primo singolare – spiega il Tc Manetti in una nota – – disputatosi in un insolito venerdì pomeriggio, è stata proprio Barbara Zigoli che, dopo essersi trovata sotto per 3 a 0 contro Teresa Romagnoli, ha iniziato ad avere continuità nei colpi mettendo in difficoltà l’avversaria ma ha dovuto comunque arrendersi nel primo parziale per 6 a 3. Più combattuto il secondo set dove, dopo essersi trovata in svantaggio, è stata brava la ragazza follonichese a recuperare e spuntarla con il punteggio finale di 6/4».

«Nell’altro singolare di giornata sono scese in campo Laura Landeschi e Carolina Rossi – prosegue la nota -dopo aver conquistato il primo parziale con il punteggio di 6/1 la giocatrice grossetana ha subito il ritorno della giovane tennista del Golfo che ha portato a casa l’incontro aggiudicandosi i due set successivi rispettivamente per 6/3 e 6/1. L’ultimo punto per il Tc Follonica A è arrivato dal doppio, dove la coppia formata da Evelynn Tutuianu e Alessia Micheli ha avuto la meglio sul team grossetano formato da Eleonora Francia e Sandra Vellutini».

«Al termine di due set molto combattuti con ben quattro games conclusisi al killer point – conclude la nota – la coppia follonichese ha chiuso la pratica con il punteggio di 6/4 6/3. Sabato 27 Aprile la squadra femminile del Tc Manetti sarà impegnata in casa nella terza giornata della Coppa delle Torri contro il Tc Pisa, mentre il giorno successivo si disputerà l’ultima giornata del Campionato di D3 dove le ragazze del presidente Roberto Franceschini saranno impegnate nel derby cittadino sui campi del Tc Europa 2000».