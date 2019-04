Simbolo delle SS sul cartello della piazza, la condanna dell’Anpi: «Gesto vile e provocatorio»

FOLLONICA – “L’Anpi Follonica è inorridita a vedere, nei giorni scorsi, il cartello di piazza Niccola Guerrazzi insozzato dal simbolo delle famigerate SS naziste; che tanti crimini, morti e dolori hanno arrecato agli italiani nel corso della seconda guerra mondiale” a dirlo una nota dell’associazione dei partigiani del Golfo.

“Qualsiasi siano state le motivazioni che hanno spinto gli autori del vigliacco e provocatorio gesto, nei confronti del fiero patriota del risorgimento nazionale – sottolinea la nota dell’Anpi – esse devono essere condannate da tutti i veri democratici. Troppo spesso assistiamo a rigurgiti neonazisti e neofascisti come se le violenze e le efferatezze di quegli anni non fossero mai esistite, arrivando anche a negare lo stesso terrificante olocausto degli ebrei. E’ bene ricordare ai nostalgici di Hitler e Mussolini che hanno sulla coscienza lo sterminio di 65 milioni di esseri umani e il dolore di altrettante famiglie, le quali non dimenticano ancora oggi quei tragici fatti».

«L’Anpi è oggi più che mai – dice l’associazione dei partigiani – un punto di riferimento, un baluardo della memoria per tutti gli italiani che si riconoscono nella costituzione scaturita dalla resistenza. L’Anpi è contro chi offende in qualsiasi modo coloro che hanno contribuito, come Guerrazzi, a combattere ogni tipo di sopruso, violenza. e delitto. Oggi l’Associazione Partigiani d’Italia chiama tutti alla partecipazione, alla testimonianza, alla vigilanza democratica, contro ogni tipo di indifferenza, affinché: 1) La Festa del 25 Aprile rimanga sempre più la festa della Nazione Italiana. 2) Le prossime elezioni siano il trionfo della Democrazia, rafforzando la memoria storica , superando finalmente odi troppo spesso creati per convenienze partitiche, poi sempre sconfitte dalla storia”.