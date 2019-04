Mappatura delle campagne, il sindaco: «Esiste già, è online da giorni sul sito del Comune»

MAGLIANO IN TOSCANA – “La mappatura del territorio del Comune di Magliano è già on line sul sito ufficiale della nostra amministrazione” lo annunciano il sindaco Diego Cinelli e l’assessore all’urbanistica Amanda Vichi nel replicare al capogruppo di opposizione Giancarlo Tei che invocava questo strumento nel denunciare le difficoltà registrate dalla ambulanze nei loro interventi.

“Non ho notizia di queste problematiche – spiega il sindaco – però posso rassicurare Tei che la mappatura del territorio è stata effettuata e la può trovare sul sito del Comune, sotto la ‘mappe interattive’ che si trova sulla home page, da lì troverà un apposito link. Magari se prima di gridare ‘al lupo’ si fosse consultato con gli uffici e con il sottoscritto o con l’assessore Vichi avrebbe evitato di lanciare un messaggio infondato”.

“La mappatura è disponibile già da alcuni giorni. Era un obiettivo del Peg, il Piano Esecutivo di Gestione, dello scorso mese di dicembre – spiega l’assessore all’urbanistica – il settore tecnico ci ha lavorato, lo ha completato e, successivamente, lo ha messo on line. Per la verità la mappatura era iniziata già dalla passata legislatura, con l’inserimento delle strutture agrituristiche, per poi passare a quello di tutti i numeri civici del terrorio aperto e poi quelli dei paesi. Se seguiamo il link e digitiamo il numero civico da raggiungere, non solo questo compare, ma ci sono anche le indicazioni sul tracciato da compiere per arrivarci. Insomma la mappatura non solo è stata realizzata, ma è anche operativa”.

Nei prossimi giorni ci sarà un ulteriore passaggio. “Rassicuro il consigliere Tei – conclude Cinelli- perché dai prossimi giorni faremo una nota diretta a tutte le associazioni ed alle forze dell’ordine per poter usufruire più rapidamente di questo servizio cui lui tiene molto ma che, come abbiamo dimostrato nel concreto, era, ed è, fondamentale anche per noi tanto da averlo già realizzato”.

Questo il link fornito da assessore e sindaco per raggiungere direttamente la mappatura: http://www.comune.magliano-in-toscana.gr.it/index.php?pag=areatecnicanew&voce=ppcc&sottovoce=ppcc_mappe