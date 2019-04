Il Saurorispescia dei giovani secondo in Romagna

GROSSETO – Soddisfazione da parte del Saurorispescia che ha partecipato nei giorni di Pasqua al torneo internazionale di calcio giovanile “Regins Pasqua Football cup” a Riccione, Cattolica e Misano. La società del Saurorispescia ha partecipato con circa 80 giocatori divisi tra Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Primi Calci. Partite molto avvincenti che hanno visto, dal punto di vista del punteggio di classifica, arrivare i grossetani secondi assoluti con la categoria dei 2008 con i tecnici Toti e Filpi.

Vittoriosi della “seconda fascia” del torneo i 2006 , diretti a Riccione da mister Rosini , che hanno così ottenuto un quinto posto assoluto. Quinto posto anche per i Giovanissimi 2005 di mister Giochi che imprecano per due pali clamorosi che avrebbero cambiato sicuramente le sorti del loro torneo. Buone le prove delle due squadre dei 2007 seguite dai tecnici Sabbatini, Cianti,Giani e Siveri.

Girone difficile quello capitato agli esordienti 2007 di Sabbatini e Cianti che comunque si giocano alla pari la gara contro i pari età dell’Academy Juve. Avvincenti le partite dei bimbi dei Primi Calci, seguiti da mister Corridori, che nonostante avessero in rosa dei piccoli sotto età si sono dati da fare vincendo anche una partita contro dei bambini di un anno più grande.

I genitori al seguito, moltissimi, si sono dimostrati molto sportivi come sempre applaudendo gli avversari e incitando i loro ragazzi ,sempre nella massima sportività. Impossibile non sottolineare la determinazione e gli sguardi – spesso sognanti – dei tantissimi ragazzi che sono scesi in campo. Ammirarli mentre ascoltavano le direttive dei loro allenatori, esultare abbracciandosi l’un l’altro dopo un gol, dare la mano all’avversario al termine di ogni sfida”.

“Non è facile gestire tante squadre di giovani e bimbi quando andiamo in questi tornei –parlano così i responsabili del Saurorispescia – Provvedere ai trasferimenti, agli accomodamenti e ad ogni necessità o problema che si presenti durante il loro soggiorno. Pochi hanno idea di cosa voglia dire tutto questo per far andare al meglio queste 3 giornate di intenso agonismo e sportività ma ce l’abbiamo fatta e possiamo gridarlo a gran voce. Ci preme rivolgere un pensiero ed un grazie a tutti gli accompagnatori ed a tutti genitori , perché senza di loro nulla sarebbe stato possibile visto che nessuno si è mai tirato indietro dal darci una mano”.