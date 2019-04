GAVORRANO – Franz Beckenbauer e Hansi Müller testimonial di footgolf al Pelagone. In occasione del grande evento golfistico “FCR Eagles Golf Masters”, che per la prima volta si è svolto in Italia, i due ex campioni di calcio hanno voluto sperimentare questa nuova disciplina davanti a un nutrito e appassionato pubblico.

Così, durante il weekend di pasqua, all’interno del grande evento golfistico al Pelagone Hotel & Golf Resort di Gavorrano, la proprietà ha voluto dare spazio anche al footgolf. Grazie alla disponibilità di Falk Raudies, fondatore e amministratore delegato della società tedesca Fcr Immobilien e proprietario dallo scorso luglio del resort, con la collaborazione del team di casa, Footgolf Cecina, molti bambini e bambine hanno potuto provare a cimentarsi sui meravigliosi farways gavorranesi insieme al “Kaiser”.

Sono stati proprio loro, l’ex campione di calcio Franz Beckenbauer insieme all’altro ex campione tedesco e dell’Inter Hansi Müller a calciare il primo tee di partenza. Dopo di loro i footgolfers del team Cecina hanno accompagnato lungo lo splendido percorso gavorranese i bambini presenti, dando loro le prime nozioni di questo affascinante sport. Daniele Busoni, Paolo Matteini, Maurilio Ceccherini e Antonio Melillo hanno dato così sfogo all’entusiasmo dei piccoli neofiti, che si sono subito inseriti alla grande e al termine hanno ricevuto un vero e proprio attestato di partecipazione.

Il Footgolf Cecina del presidente Daniele Busoni, coadiuvato nell’occasione dalla disponibilità dei ragazzi della segreteria del Golf Club Toscana e dell’Asd Virtus Maremma, che ha gentilmente concesso i palloni per poter svolgere la manifestazione, si auspica di poter ripetere la bella esperienza e ricorda a tutti, che il 14 maggio prossimo, sarà presente allo stadio di Bagno di Gavorrano “Malservisi/Matteini“, per onorare la festa dello sport, nonché il quarto memorial Elena Maestrini.