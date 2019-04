Cna Grosseto presente alla Fiera di Madonnino

GROSSETO – Anche Cna Grosseto sarà presente con un proprio stand alla Fiera del Madonnino, in programma dal 25 al 28 aprile al centro fiere di Braccagni (Grosseto). La manifestazione, giunta alla 41esima edizione, vedrà la presenza dell’associazione grossetana degli artigiani per un’occasione speciale: il 70 anniversario dalla sua fondazione. “Abbiamo sempre sostenuto la manifestazione – spiega Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto – ma quest’anno abbiamo deciso di essere presenti con un nostro stand informativo e un’iniziativa speciale in programma per sabato”.

Il 27 aprile, infatti, dalle 12.30 alle 17.30, sarà presente il servizio filatelico temporaneo di Poste Italiane, con annullo e bollo speciale dedicato, pensato per pubblicizzare e storicizzare il 70° anniversario. Il bollo speciale, realizzato per questa ricorrenza, terminato il periodo di utilizzo di 60 giorni entrerà a far parte della collezione storico postale e viene esposto al Museo storico delle Poste e delle Telecomunicazioni, presso il ministero dello Sviluppo economico.

“Il traguardo raggiunto dalla nostra associazione – dice Breda – non è affatto scontato e ci è sembrato giusto festeggiarlo con una serie di iniziative, di approfondimento su temi economici, ma anche ricreative e di aggregazione, perché crediamo che anche in un momento di crisi come quella che il nostro territorio sta ancora vivendo le associazioni di tutela abbiano un ruolo importante”. “Ce lo ricordano – aggiunge Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – i nostri associati, che ogni anno rinnovano la loro fiducia e gli importanti traguardi raggiunti dalla nostra associazione a tutela degli artigiani e delle piccole e medie imprese”.

Alla presenza alla Fiera del Madonnino si aggiungeranno, durante l’anno, molte altre iniziative organizzate anche grazie alla collaborazione delle unioni di mestiere e dei raggruppamenti presenti all’interno di Cna, come i Pensionati e i Giovani imprenditori.