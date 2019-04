Bicincittà parte da Castiglione: Primo Maggio sui pedali per solidarietà

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Parte anche quest’anno da Castiglione della Pescaia la festa di Bicincittà in provincia di Grosseto. Appuntamento mercoledì 1 maggio con la pedalata ecologista targata Uisp che come tradizione incontra anche i bambini del territorio. Rinnovata infatti la collaborazione, oltre che con l’ammninistrazione comunale di Castiglione della Pescaia, con la scuola delle Paduline e con l’istituto comprensivo Orsini: i bambini stanno realizzando elaborati a tema e i migliori saranno premiati. All’alunno più bravo andrà una bicicletta.

“Il rapporto con Castiglione della Pescaia – spiega Olinto Fedi, responsabile di Bicincittà per Uisp Grosseto – è sempre speciale. Intanto perché ogni anno la manifestazione è riuscitissima, a dimostrazione che questo territorio ha saputo lavorare con il tempo sul concetto di mobilità sostenibile e di rispetto per l’ambiente. Poi perché è particolarmente importante che siano i più giovani i protagonisti di questo appuntamento”.

“Da sempre – aggiunge Fedi – la Uisp abbina i valori di Bicincittà a quelli di uno stile di vita sano, oltre al sostegno del volontariato e alle associazioni del territorio”. I partner di quest’anno sono la Croce Rossa di Riva del Sole, la Misericordia di Buriano e l’associazione Insieme in Rosa. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alle associazioni del territorio.

Partenza alle 9,30 da piazza Garibaldi, il percorso di circa 10 chilometri toccherà via Ponte Giorgini, via Maestrale, via Montecristo, via Tirreno, via Burano, sp 158 delle Collacchie, via Ansedonia, via Ponte Giorgini, piazza Ponte Giorgini, via Orsa Maggiore, via Cassiopea, sp 3 del Padule, via Scalpellini, via Ciabattini, strada consortile Santa Maria, via Benedetto Pò, via Montebello, via Camaiori, via della Fonte, piazza Garibaldi, via Colombo, piazza Alighieri, corso Libertà, piazza Orsini, via Roma, via D’Azelio, via Kennedy, Riva del Sole, via Kennedy, via D’Azelio, via Roma, piazza Orsini, corso Libertà, piazza Alighieri, via Colombo, via Ponte Giorgini, via IV Novembre, via Vespucci, piazza Garibaldi.