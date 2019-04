Amministrative2019 Lanzillo svela l’ultimo nome della lista: ecco chi è

CAPALBIO – “Avevamo promesso una squadra di qualità e con l’ingresso di Giuseppe Conti l’abbiamo completata”. E’ soddisfatto il candidato sindaco della lista “La nostra Capalbio” Valerio Lanzillo nell’annunciare il dodicesimo nome che accompagnerà la sua candidatura verso le elezioni del prossimo 26 maggio.

Giuseppe Conti, 69 anni, è stato per dieci anni medico di base a Capalbio, prima di trasferirsi nella dirigenza della Asl. “Conosco il dottor Conti da tantissimi anni – spiega Lanzillo- non solo come collega, ma anche come amico. Nella nostra squadra porterà un contributo di esperienza, ma anche di conoscenza della macchina amministrativa e di gestione di un gruppo, visto che alla Asl, come dirigente, ha avuto diverse decine di collaboratori e personale da coordinare. Si tratta di una persona di spessore e di cultura che si mette a disposizione di Capalbio”.

“Le candidature de “La nostra Capalbio” sono così completate – conclude Lanzillo- andando a rappresentare tutti i settori della società. “Un obiettivo raggiunto che mi dà grande soddisfazione. Abbiamo scelto su una rosa ampia e ringrazio chi si è messo a disposizione in prima persona e chi lo farà accompagnandoci in questa grande esperienza verso il cambiamento che affrontiamo con convinzione, umiltà e trasparenza”.